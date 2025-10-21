MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP della Malesia 2025 a Sepang

MotoGP Gp Malesia Sepang 2025 – La MotoGP torna subito in pista per l’ultima delle gare extra-europee, il Gran Premio della Malesia, al Sepang International Circuit.

Ancora assente Marc Marquez, con il nove volte iridato che dopo essere caduto in Indonesia a causa del tamponamento da parte di Marco Bezzecchi, è stato operato alla scapola destra all’ospedale Ruber Internacional di Madrid.

La gara di Phillip Island ci ha regalato un Marco Bezzecchi in grande spolvero, con pole position, vittoria nella gara Sprint e un terzo posto nella gara “lunga” della domenica, questo nonostante un doppio long-lap inflitto per aver causato la caduta di Marc Marquez in Indonesia.

Grazie a questo weekend il pilota dell’Aprilia è ora terzo nella classifica generale, sorpassato Pecco Bagnaia, che anche in Australia è stato autore di un fine settimana da incubo, con tanto di caduta nella gara domenicale mentre era in lotta per posizioni di rincalzo.

Proveranno a confermarsi Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse MotoGP Team), che in Australia ha centrato la prima vittoria in MotoGP e Fabio Di Giannantonio (Ducati GP 25 VR46 Racing Team), quest’ultimo autore di una bellissima rimonta che lo ha portato sotto alla bandiera a scacchi in seconda posizione.

La KTM si affida ancora a Pedro Acosta, unico pilota della casa di Mattighofen sempre nelle prime posizioni, mentre sono chiamati a rispondere “presente” Brad Binder ed Enea Bastianini, con il tester Pol Espargarò (autore di una grande gara in Australia, ndr) che sostituisce ancora il convalescente Maverick Vinales.

Situazione diversa per Honda e Yamaha, la prima cerca conferme mentre la seconda prestazioni in gara, che non sono arrivate in Australia nonostante la pole di Quartararo.

Meteo Gp Malesia Sepang 2025

Al momento le previsioni danno tempo variabile al venerdì, mentre sabato e domenica ci sarà il classico meteo malese, sole con possibili scrosci di pioggia improvvisi.

Info Gp Malesia Sepang MotoGP 2025

Il tracciato di Sepang misura 5.5 km e conta 5 curve a sinistra e 10 a destra. Il primo Gran Premio della Malesia si corse nel 1991, ma solo nel 1999 con l’inaugurazione del Sepang International Circuit, il Motomondiale si trasferì in quella che è l’attuale pista. Con quattro curve lente seguite da vari rettilinei e una decina di curve abbastanza rapide, il circuito di Sepang favorisce i sorpassi e le elevate velocità. La competizione in questo tracciato, uno dei più lunghi del MotoGP, si sviluppa sotto un caldo intenso con alti indici di umidità. Sepang si trova a circa 50 km a sud di Kuala Lumpur.

Orari Gp Malesia Sepang MotoGP 2025

Venerdì 24 ottobre

Prove Libere 1 Moto3 03:00-03:35

Prove Libere 1 Moto2 03:50-04:30

Prove Libere 1 MotoGP 04:45-05:30

Prove Moto3 07:15-07:50

Prove Moto2 08:05-08:45

Prove MotoGP 09:00-10:00

Sabato 25 ottobre

Prove Libere 2 Moto3 02:40-03:10

Prove Libere 2 Moto2 03:25-03:55

Prove Libere 2 MotoGP 04:10-04:40

Q1 MotoGP 04:50-05:05

Q2 MotoGP 05:15-05:30

Q1 Moto3 06:45-07:00

Q2 Moto3 07:10-07:25

Q1 Moto2 07:40-07:55

Q2 Moto2 08:05-08:20

Sprint Race MotoGP 09:00 (10 giri)

Domenica 26 ottobre

Warm – Up MotoGP: 03:40-03:50

Gara Moto3: 05:00

Gara Moto2: 06:15

Gara MotoGP: 08:00 (20 giri)

Dove vedere il Gp d’Malesia a Sepang

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre la differita delle gare delle tre classi la domenica (Moto3 ore 11:00, Moto2 ore 12:15 e MotoGP ore 14:00).

