MotoGP | GP Malesia, Bezzecchi: “Sono molto contento di tornare a Sepang”

GP Malesia Sepang Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi sta vivendo un momento di forma invidiabile, il pilota dell’Aprilia è sempre stato protagonista nelle ultime gare e ora affronta Sepang, ultima gara extra-europea della stagione.

Il pilota riminese, protagonista di un bellissimo weekend a Phillip Island, non vede l’ora di scendere in pista al Sepang International Circuit, un tracciato dove tutti i piloti della MotoGP hanno già girato ad inizio stagione nel test pre-season.

Dopo il Gran Premio d’Australia Il “Bez” ha raggiunto il terzo posto nella classifica iridata, ecco cosa ha detto il #72 della casa veneta.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Malesia Sepang MotoGP 2025

“Sono molto contento di tornare a Sepang. È una pista dove abbiamo già girato nei test pre-stagionali, quindi abbiamo qualche riferimento e sono curioso di vedere come andrà dopo tutto il lavoro fatto durante l’anno. A Phillip Island abbiamo fatto un ottimo lavoro e l’obiettivo è continuare su questa linea anche in Malesia. Non vedo l’ora di scendere in pista.”

