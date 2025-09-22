MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP del Giappone a Motegi 2025

MotoGP Gp Giappone Motegi 2025 – La MotoGP torna in pista, dopo Misano si lascia l’Europa per la prima delle quattro gara extra-europee, si corre a Motegi il Gran Premio del Giappone.

Primo match-point per Marc Marquez, a cui basterà guadagnare tre punti su suo fratello Alex Marquez, per laurearsi per la nona volta Campione del Mondo, settima in MotoGP.

L’ultimo Titolo del #93 della Ducati risale al 2019, più di 2000 giorni fa, da allora (sesto Titolo in Top Class, ndr) il grave infortunio di Jerez 2020, a cui sono seguiti diversi interventi chirurgici, tre diversi infortuni, due cambi di squadra e un cambio di fabbrica, da Honda a Ducati.

Alex Marquez come detto è l’unico che può ancora rimandare il Titolo del fratello maggiore, Alex festeggia intanto la Ducati ufficiale 2026, sempre nel Gresini Racing. Oltre ad essere l’unico rivale rimasto per la corona della MotoGP, può anche conquistare il suo titolo: quello di Miglior Pilota del Team Indipendente.

La lotta per il terzo posto vede ora grande protagonista anche Marco Bezzecchi, che con la sua Aprilia insidia il connazionale Pecco Bagnaia. Sono solo otto punti di vantaggio del piemontese sul romagnolo. Della partita potrebbe esserci anche Pedro Acosta. Lo spagnolo è ora a 41 punti da “Bez” e lo scorso anno fu protagonista con la pole, non concretizzata però in gara. Da tenere d’occhio anche il suo compagno di squadra Brad Binder e i piloti del Team Red Bull KTM Tech3, Enea Bastianini e Maverick Vinales.

I piloti VR46 Racing Team Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio cercheranno conferme, così come Jorge Martin, iridato 2024, da quest’anno in sella all’Aprilia.

Per quanto riguarda le case giapponesi, sarà la gara di casa della Honda, con Luca Marini in grande crescita, uno Johann Zarco sempre tra i protagonisti, uno Joan Mir che continua a cercare di sfuggire alla sfortuna e la wild card Takaaki Nakagami.

In casa Yamaha si punta ancora una volta sulla classe di Fabio Quartararo, mentre Jack Miller ha già vinto a Motegi con la Ducati. Miguel Oliveira e Alex Rins cercheranno di inserirsi nella Top Ten.

Meteo Gp Giappone Motegi 2025

Al momento le previsioni danno tempo nuvoloso venerdì, schiarite al sabato e nuvoloso alla domenica

Info Gp Giappone Motegi MotoGP 2025

Situato su un posto montano di grande bellezza, nel distretto di Kanto, il circuito giapponese di Twin Ring Motegi possiede un ovale di 2,5 km e una pista classica di una lunghezza di 4,8 km disegnata secondo le norme internazionali. Costruito dalla Honda come laboratorio di prove delle loro differenti produzioni nell’agosto 1997, il circuito di Twin Ring è diventato dal 1999 lo scenario di un Gran Premio del Campionato del Mondo, mentre il tracciato ovale ha permesso di introdurre nel paese le competizioni automobilistiche di ispirazione americana.

Il circuito di Motegi attrae durante l’anno gli amanti del motore, dato che il suo gigantesco recinto ospita il Museo Honda, che esibisce in maniera permanente moto e automobili da competizione di tutte le epoche. Inoltre, questo complesso sportivo si completa con una scuola guida, piste di dirt-trarck e go-kart, hotel, ristorante, negozi e altri servizi che impiegano attualmente 300 persone.

Orari Gp Giappone Motegi MotoGP 2025

Venerdì 26 settembre

Prove Libere 1 Moto3 02:00-02:35

Prove Libere 1 Moto2 02:50-03:30

Prove Libere 1 MotoGP 03:45-04:30

Prove Moto3 06:15-06:50

Prove Moto2 07:05-07:45

Prove MotoGP 08:00-09:00

Sabato 27 settembre

Prove Libere 2 Moto3 01:40-02:10

Prove Libere 2 Moto2 02:25-02:55

Prove Libere 2 MotoGP 03:10-03:40

Q1 MotoGP 03:50-04:05

Q2 MotoGP 04:15-04:30

Q1 Moto3 05:45-06:00

Q2 Moto3 06:10-06:25

Q1 Moto2 06:40-06:55

Q2 Moto2 07:05-07:20

Sprint Race MotoGP 08:00 (12 giri)

Domenica 28 settembre

Warm – Up MotoGP: 02:40-02:50

Gara Moto3: 04:00

Gara Moto2: 05:15

Gara MotoGP: 07:00 (24 giri)

Dove vedere il Gp del Giappone a Motegi

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre la differita delle gare delle tre classi la domenica (Moto3 ore 11:00, Moto2 ore 12:20 e MotoGP ore 14:00).

