MotoGP | Marquez: “Sono stato vicino al ritiro, poi la grande sfida Gresini”

Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez in una lunga intervista rilasciata al sito ufficiale della MotoGP ha parlato dei suo infortunio del 2020, dell’aver pensato seriamente al ritiro, della sfida chiamata Gresini Racing e della sua rinascita.

In Giappone gli basterà guadagnare tre punti su suo fratello Alex Marquez per conquistare il nono titolo, andando così a pareggiare i conti con Valentino Rossi. Ecco cosa ha detto il #93 della Ducati.

Dichiarazioni Marc Marquez MotoGP 2025

“Due anni fa non potevo immaginare che sarei stato in questa forma. Sono qui perché me lo sto godendo, e il modo in cui mi diverto è vincendo. E ora stiamo vincendo molto, quindi per questo mi sento rilassato e molto fiducioso, ma so, perché ho esperienza, che da un giorno all’altro tutto può cambiare. Se ci provi, non significa che ci riuscirai. Ma comunque, è già un successo, perché se non ci provi, non lo saprai mai. Quando un giorno mi ritirerò, saprò che provarci più di quanto ho già fatto, era impossibile.”

Marquez parla poi dell’infortunio subito nel GP di Spagna 2020, sul circuito di Jerez. Una frattura all’omero che, all’epoca, il pilota Honda ricorda come una fase veramente difficile:

“Vieni da quattro titoli consecutivi e ti senti invincibile, come se nulla potesse accaderti. Il più grande errore è stato tornare troppo presto. Perché sono tornato così in fretta? Con la fiducia extra che avevo in quel momento, sentivo che nulla poteva succedermi. Ero a casa cercando di recuperare. È stato duro, ma il momento più difficile è stato quando sono tornato nel 2021, ho ricominciato a correre e non mi sentivo bene. Il mio corpo era strano, non correvo bene, sentivo il braccio in modo anomalo. Poi ci siamo accorti che c’era una sorta di rotazione nel braccio, perché continuavo a dire che c’era qualcosa che non andava: lo sentivo in una posizione e all’improvviso lo percepivo in un’altra. Avevo dolore tutto il giorno, ed è stato il momento più duro, perché non avevo alcuna motivazione per andare avanti.”

Dichiarazioni Marc Marquez Possibile Ritiro MotoGP

“Sono stato vicino a ritirarmi. Avevo persino quella domanda in testa: ‘Perché non smettiamo e basta?’ Ma dentro di me c’era qualcosa che mi diceva: ‘Perché no? Perché dovrei fermarmi?’ Volevo dimostrare qualcosa a me stesso, rispondere a quella domanda e capire se fossi ancora competitivo. Quando ho trovato la risposta, è stato il momento di cercare la moto migliore in griglia, e quella era la Ducati. Quello è diventato il mio obiettivo. Ho messo da parte le relazioni, i soldi, la storia, perché volevo solo rispondere a quella domanda.”

Dichiarazioni Marc Marquez Gresini Racing MotoGP

“Avevo buoni feedback da mio fratello, e alex mi ha aiutato a prendere quella decisione. Ho detto: ‘Lo faccio per un anno’, e vedo se sono competitivo. Se quell’anno con Gresini non fossi stato competitivo, ero sicuro che la mia carriera sarebbe finita. Lasciare Honda e andare gratis in una buona squadra come Gresini solo per dimostrare a me stesso che ero competitivo è stata una grande sfida, in cui ho rischiato tantissime cose.”

Dichiarazioni Marc Marquez Ducati Factory MotoGP

“Ho ritrovato fiducia, e la sensazione di vincere di nuovo è stata molto speciale. Ma nel momento in cui sono arrivato in fabbrica da Ducati, ho capito che ero nel posto giusto per lottare per il campionato. Ho preparato la mia pre-stagione e la stagione con un solo obiettivo: vincere il Mondiale. Ma ovviamente, il modo in cui stiamo lottando per il titolo è qualcosa che nessuno può prevedere. Vincere tante gare, su circuiti dove di solito soffrivo, è qualcosa di insolito e difficile da ripetere.”

4.2/5 - (19 votes)