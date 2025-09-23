MotoGP | GP Motegi, Bezzecchi: “Contento di andare in Giappone”

GP Giappone Motegi Aprilia Racing MotoGP 2025 – Dopo il bel weekend di casa a Misano, Marco Bezzecchi è pronto alla prima delle 4 gare extra-europee, il Gran Premio del Giappone.

Il riminese dell’Aprilia, reduce dalla pole e vittoria Sprint nel sabato di Misano e dal secondo posto nella gara “lunga” della domenica, è a soli otto punti dal terzo posto in Campionato, occupato ora da Pecco Bagnaia.

Ecco cosa ha detto il “Bez” che a Misano ha colto il nono podio stagionale, che conferma il grande feeling con la RS-GP25.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Giappone Motegi MotoGP 2025

“Sono molto contento di andare in Giappone. Mi piace la pista così come la cultura giapponese, i tifosi oltretutto ci danno sempre un grande supporto. Cercheremo di lavorare bene come abbiamo fatto fino ad oggi e di impegnarci al massimo.”

