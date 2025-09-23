MotoGP

MotoGP | GP Motegi, Bezzecchi: “Contento di andare in Giappone”

Il #72 dell'Aprilia pronto a tornare in sella alla sua Aprilia RS-GP25

di Alessio Brunori23 Settembre, 2025
MotoGP | GP Motegi, Bezzecchi: “Contento di andare in Giappone”MotoGP | GP Motegi, Bezzecchi: “Contento di andare in Giappone”

GP Giappone Motegi Aprilia Racing MotoGP 2025 – Dopo il bel weekend di casa a Misano, Marco Bezzecchi è pronto alla prima delle 4 gare extra-europee, il Gran Premio del Giappone.

Il riminese dell’Aprilia, reduce dalla pole e vittoria Sprint nel sabato di Misano e dal secondo posto nella gara “lunga” della domenica, è a soli otto punti dal terzo posto in Campionato, occupato ora da Pecco Bagnaia.

Ecco cosa ha detto il “Bez” che a Misano ha colto il nono podio stagionale, che conferma il grande feeling con la RS-GP25.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Giappone Motegi MotoGP 2025

“Sono molto contento di andare in Giappone. Mi piace la pista così come la cultura giapponese, i tifosi oltretutto ci danno sempre un grande supporto. Cercheremo di lavorare bene come abbiamo fatto fino ad oggi e di impegnarci al massimo.”

3.9/5 - (10 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-test-irta-misano-2025-00060.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00137.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00129.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00081.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00051.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00125.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00108.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00118.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00122.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00039.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00107.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00126.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news