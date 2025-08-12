MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP d’Austria 2025 al Red Bull Ring

MotoGP Gp Austria Red Bull Ring MotoGP 2025 – La MotoGP torna in pista, ci saranno quattro gare nelle prossime cinque settimane e tutto inizierà in alto nelle Alpi della Stiria per il Gran Premio d’Austria, 13esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

L’uomo da battere è senza ombra di dubbio Marc Marquez, primo pilota Ducati a conquistare cinque vittorie di fila. L’otto volte iridato ha ben 120 punti di vantaggio sul secondo classificato, ma è anche vero che al Red Bull Ring non ha mai vinto e e il suo ultimo podio è stato conquistato nel 2019 alle spalle di Andrea Dovizioso.

Potrebbe essere questa l’occasione d’oro per il suo team-mate Pecco Bagnaia, imbattuto al Red Bull Ring dal 2022. Alex Marquez (secondo in classifica, ndr) cercherà di riscattarsi dopo una Brno opaca, anche se non è mai salito sul podio in Austria.

Ad inserirsi nelle posizioni che contano oltre ai piloti Ducati VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, potrebbero essere ancora una volta le Aprilia.

Marco Bezzecchi ha conquistato due podi domenicali e due nella Sprint Race nei suoi ultimi tre GP, mentre Jorge Martin, rientrato proprio a Brno, cercherà di tornare protagonista, così come i piloti del Trackouse Racing Aprilia, Ai Ogura e Raul Fernandez.

Gara di casa per la KTM, che da Aragon è tornata protagonista, conquistando due podi in Repubblica Ceca, uno nella Sprint Race con Enea Bastianini e uno alla domenica con Pedro Acosta. Maverick Vinales torna in pista dopo l’infortunio del Sachsenring, mentre Brad Binder vinse l’edizione 2021 del GP d’Austria.

Honda e Yamaha sono come sempre un punto interrogativo. Fabio Quartararo è quasi sempre il migliore delle Yamaha, mentre Johann Zarco è il migliore dei piloti Honda in classifica.

Meteo Gp Austria Red Bull Ring MotoGP 2025

Al momento le previsioni danno bel tempo al venerdì e meteo variabile sabato e domenica, con probabilità di pioggia alla mattina per entrambi i giorni.

Info Gp Austria Red Bull Ring MotoGP 2025

La prima edizione del Gran Premio di Spielberg è stata conquistata nel 2016 da Andrea Iannone su Ducati. Nel 2017 e nel 2019 è stato “DesmoDovi” a conquistare una vittoria, mentre nel 2018 è stato il turno di Jorge Lorenzo sempre in sella alla Rossa. Nel 2020 si sono svolte due manche sul tracciato austriaco, la prima conquistata ancora da Andrea Dovizioso e la seconda da Miguel Oliveira. Anche nel 2021 si sono svolte due prove, la prima vinta da Jorge Martin su Ducati, la seconda da Brad Binder su KTM. Dal 2022 ha sempre vinto Bagnaia sia al sabato che alla domenica. La pista dopo le ultime modifiche misura 4.3 km e conta 11 curve, 3 a sinistra e 8 a destra.

Orari Austria Red Bull Ring MotoGP 2025

Venerdì 15 agosto

Prove Libere 1 Moto3 09:00-09:35

Prove Libere 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove Moto3 13:15-13:50

Prove Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 16 agosto

Prove Libere 2 Moto3 08:40-09:10

Prove Libere 2 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:50-13:05

Q2 Moto3 13:15-13:30

Q1 Moto2 13:45-14:00

Q2 Moto2 14:10-14:25

Sprint Race MotoGP 15:00 (14 giri)

Domenica 17 agosto

Warm – Up MotoGP: 09:40 – 09:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 (28 giri)

Dove vedere il Gp d’Austria a Spielberg

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre saranno in differita le gare domenicali (Moto3 ore 14:00 – Moto2 ore 15:15 – MotoGP ore 17:00).

