MotoGP | GP Austria, Bastianini: “Brno mi ha dato fiducia”

GP Austria Red Bull Ring KTM Tech3 MotoGP 2025 – Enea Bastianini dopo le vacanze estive, è pronto a tornare in pista a Spielberg, dove si correrà il Gran Premio d’Austria, 13esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Il bel weekend di Brno (podio nella Sprint Race e caduta mentre era nelle primissime posizioni nella gara della domenica, ndr) ha dato fiducia alla “Bestia”, che non vede l’ora di risalire in sella alla KTM RC16 per la gara di casa del costruttore austriaco.

Ecco cosa ha detto il #23 del Team Tech3 che durante la pausa ha anche fatto prove di aerodinamica.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview Gp Austria Red Bull Ring KTM Tech3 MotoGP 2025

“La pausa estiva è stata piacevole per riposarsi e ricaricare le batterie, ma mi sento pronto per tornare a correre, e super entusiasta di riunirmi con la squadra, soprattutto dopo il weekend di Brno, durante il quale abbiamo fatto davvero un bel passo avanti tutti insieme. Inoltre, ho partecipato a un test aerodinamico durante la pausa, quindi spero che saremo in grado di apportare ulteriori miglioramenti questa settimana. È la prima volta che vado in Austria con la sensazione di una tappa di casa, dato che sarà un round molto importante per KTM, e voglio davvero esibirmi a Spielberg. Il Red Bull Ring è una pista molto bella, mi piace molto, quindi vediamo come possiamo gestirla con la KTM. Brno mi ha dato più fiducia e sono curioso di vedere cosa riusciremo a fare questo fine settimana!”

