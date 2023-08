MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP d’Austria 2023 al Red Bull Ring

MotoGP Gp Austria Red Bull Ring 2023 – I piloti del Motomondiale sono pronti a tornare di nuovo in pista al Red Bull Ring, dove domenica 20 agosto è in programma il Gran Premio d’Austria, decima tappa della MotoGP 2023.

La Ducati sarà la moto da battere, la “Rossa” a due ruote ha sempre vinto tranne nel 2020 e nel 2021, quando a tagliare per prime il traguardo furono le KTM di Miguel Oliveira e Brad Binder.

Sulla pista di casa le RC16 della casa di Mattighofen saranno da tenere d’occhio con i piloti ufficiali Jack Miller e Brad Binder, così come le Aprilia, con Aleix Espargarò reduce dalla bellissima vittoria di Silverstone e un Maverick Vinales sempre pronto a “sbocciare”.

In casa Ducati con Bagnaia saldamente al comando della classifica iridata (ha 41 punti di margine su Jorge Martin e 47 su Marco Bezzecchi, con quest’ultimo chiamato al riscatto dopo la caduta nella gara “lunga” di Silverstone, ndr) e vincitore lo scorso anno, c’è molta fiducia. Dall’altra parte del box c’è invece un Enea Bastianini che dovrà cambiare rotta quando siamo giunti proprio al giro di boa della stagione.

Yamaha e Honda arrivano con grandi punti interrogativi, Fabio Quartararo e Marc Marquez sembrano lontani parenti di quei due piloti che tante emozioni hanno regalato a questo sport. Vedremo se i giapponese daranno ai due Campioni un mezzo per ben figurare, anche se le premesse sono tutt’altro che buone.

Meteo Gp Austria Spielberg

Sul tracciato di Spielberg è previsto bel tempo per l’intero weekend, ma la pista, che sorge tra le colline austriache ha già mostrato più volte un clima “pazzo” e un asfalto capace di asciugarsi molto velocemente.

Info Gp Austria

La prima edizione del Gran Premio di Spielberg è stata conquistata nel 2016 da Andrea Iannone su Ducati. Nel 2017 e nel 2019 è stato “DesmoDovi” a conquistare una vittoria, mentre nel 2018 è stato il turno di Jorge Lorenzo sempre in sella alla Rossa. Nel 2020 si sono svolte due manche sul tracciato austriaco, la prima conquistata ancora da Andrea Dovizioso e la seconda da Miguel Oliveira. Anche nel 2021 si sono svolte due prove, la prima vinta da Jorge Martin su Ducati, la seconda da Brad Binder su KTM. Lo scorso anno vinse Pecco Bagnaia. La pista dopo le ultime modifiche misura 4.3 km e conta 11 curve, 3 a sinistra e 8 a destra.

Orari Gp Austria MotoGP Spielberg Red Bull Ring 2023

Venerdì 18 agosto

FP1 Moto3 09:00-09:35

FP1 Moto2 09:50-10:30

FP1 MotoGP 10:45-11:30

FP2 Moto3 13:15-13:50

FP2 Moto2 14:05-14:45

Practice MotoGP 15:00-16:00

Sabato 19 agosto

FP3 Moto3 08:40-09:10

FP3 Moto2 09:25-09:55

FP2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:50-13:05

Q2 Moto3 13:15-13:30

Q1 Moto2 13:45-14:00

Q2 Moto2 14:10-14:25

Sprint Race MotoGP 15:00

Domenica 20 agosto

Warm Up MotoGP 09:45-09:55

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:15

Gara MotoGP 14:00

Dove vedere il Gp d’Austria

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint al sabato mentre la differita delle gare della domenica.

Domenica 20 agosto

Gara Moto3 14:15

Gara Moto2 15:30

Gara MotoGP 17:15

