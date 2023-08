MotoGP | Marc Marquez: “Qualcuno dice che dovrei fermarmi”

MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez sta vivendo uno dei peggiori periodi della sua carriera. Il #93 della Honda dopo i tanti infortuni ha corso al “risparmio” anche a Silverstone, ma è comunque caduto coinvolgendo anche Enea Bastianini.

La Honda non trova soluzioni ai problemi di prestazioni e stabilità e l’otto volte iridato non solo è lontanissimo in classifica (è 19esimo con soli 15 punti contro i 214 di Pecco Bagnaia, ndr), ma non è competitivo neanche nella gara singola.

Qualcuno del suo entourage gli avrebbe consigliato di fermarsi, ecco cosa ha detto a proposito il più grande dei fratelli Marquez ad un’intervista della BBC così come riportato da AS.com.

Dichiarazioni Marc Marquez Possibile Ritiro e Problemi Ultimi 3 anni

“Tutta la mia carriera è stata molto positiva, ma poi è iniziato il mio incubo. Sono stati tre anni di sofferenza intensa. Non mentirei se dicessi che ho pensato ‘forse è il momento di fermare la mia carriera’, ma non è il tipo di decisione che puoi prendere da un giorno all’altro. Alcune persone intorno a me dicono che è ora di fermarsi, anche se la maggior parte dice di continuare. È ciò che sto facendo. La passione è ancora presente, ho la motivazione e devo trovare il modo di goderne. Professionalmente, è il periodo peggiore della mia carriera, mentre personalmente è il mio miglior momento. Questo compensa un po’ tutto. Ho avuto molte lesioni durante la prima metà della stagione e non ho ottenuto punti nelle ultime gare. Ho preso questo tempo per ricostruire il mio corpo e anche per recuperare le mie energie. Non sono al 100%, soprattutto nella gamba destra a causa dell’infortunio al ginocchio. Ma ho accettato di tornare a competere e devo riguadagnare fiducia. Ogni anno, quando inizia la stagione, vuoi lottare per il campionato. Non importa se si tratta del nono titolo mondiale o del primo, lotterei nello stesso modo. Anche se è vero che al momento non posso pensarci. Non sono pronto per questo, per me, per la moto e per molte ragioni.”

4.6/5 - (40 votes)