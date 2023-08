MotoGP | Gp Austria, Alex Marquez: “Arriviamo motivati dopo la vittoria e il rinnovo”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Ducati Gresini – Alex Marquez arriva in Austria, dove domenica è in programma la decima gara della MotoGP 2023 con grandi motivazioni.

Dopo la vittoria nella Sprint Race e il problema tecnico che lo ha fermato la domenica, è infatti arrivato il rinnovo con il Team Gresini, che gli affiderà ancora una Ducati.

Dichiarazioni Alex Marquez Preview GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“In Austria arriviamo motivati e sarebbe impossibile il contrario, dopo vittoria e conferma per il 2024. Con la moto avevamo ritmo anche domenica in Inghilterra e Spielberg è un circuito che mi piace. Ci sono tutte le premesse per fare bene. Stiamo facendo un buon lavoro ed è solo questione di tempo per essere competitivi con continuità. In Austria le KTM non vorranno sfigurare, ma storicamente si tratta di un circuito favorevole alle Ducati, quindi proveremo a sfruttare l’occasione.”

Dall’altra parte del box Fabio Di Giannantonio cerca la prestazione in attesa di ufficializzare il suo futuro che potrebbe anche essere lontano dalla MotoGP.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Preview GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“L’Austria è l’occasione perfetta per mettere insieme tutti i pezzi e far vedere quello che si è intravisto a Silverstone: ovvero che siamo velocissimi e siamo pronti a fare davvero bene. Forse è stato uno dei migliori fine settimana della stagione passata quello di Spielberg, adesso è davvero il momento di concretizzare e siamo pronti.”