MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP d’Australia a Phillip Island

MotoGP Gp Australia 2023 – Dopo la tappa in Indonesia, il Motomondiale torna subito in pista, prossima tappa Phillip Island per il Gran Premio d’Australia.

La vittoria in Indonesia ha riportato Pecco Bagnaia in vetta alla classifica piloti, ma gli ha fatto anche ritrovare un po’ di fiducia persa nelle ultime gare. Jorge Martin però non ne è uscito troppo male, ha perso molti punti, ma ha dimostrato di essere lui in questo momento il pilota più veloce. Ma in Australia potrebbero non essere solo loro i protagonisti. Bastianini, al rientro. si è dimostrato molto veloce così come la coppia del team VR46, Bezzecchi e Marini, potrebbero essere della partita. Occhio anche alle Aprilia, con Vinales ed Espargarò che potrebbero almeno giocarsi il podio.

Discorso a parte per Honda e Yamaha, in condizioni normali potrebbero lottare per la top 5, ma le incognite sono troppe.

Meteo Gp Australia

Per il momento il meteo mette pioggia e freddo per la domenica di gara, mentre sabato e venerdì non dovrebbero esserci precipitazioni.

Info Gp Australia

Il tracciato di Phillip Island misura 4.4 km e conta 7 curve a sinistra e 5 a destra. Il circuito è stato costruito nel 1956 e nel 1997 è sede del Gran Premio d’Australia. Lo scorso anno a vincere fu Marc Marquez, dopo una gara di ‘sportellate con Johann Zarco, Valentino Rossi, Maverick Vinales e molti altri. Il re incontrastato del tracciato australiano è Casey Stoner, qui il pilota di casa ottenne 6 vittorie consecutive e 6 pole. Stesso numero di vittorie in MotoGP anche per Valentino Rossi, ma il pesarese può vantare anche una vittoria in 500, ma solo 1 pole. Dei piloti in attività è Marc Marquez quello con più pole, 4.

Orari Gp Australia MotoGP 2023

Venerdì 20 ottobre

P1 Moto3 00.00-0.35

P1 Moto2 0.50-1.30

FP1 MotoGP 1.45-2.30

P2 Moto3 4.15-4.50

P2 Moto2 5.50-5.45

Practice MotoGP 6.00-7.20

Sabato 21 ottobre

P3 Moto3 23:40-00:10

P3 Moto2 00:25-00:55

P2 MotoGP 01:10-01:40

Q1 MotoGP 01:50-02:05

Q2 MotoGP 02:15-02:30

Q1 Moto3 03:50-04:05

Q2 Moto3 04:15-04:30

Q1 Moto2 04:45-05:00

Q2 Moto2 05:10-05:25

Sprint Race MotoGP 06:00

Domenica 22 ottobre

Warm Up MotoGP 00:40-00:50

Gara Moto3 02:00

Gara Moto2 03:15

Gara MotoGP 05:00

Dove vedere il Gp Australia MotoGP

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint nella giornata di sabato e le tre gare di domenica in differita.

Domenica 1 ottobre TV8

Gara Moto3 10:30

Gara Moto2 12:30

Gara MotoGP 13:15

