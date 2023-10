MotoGP | Alex Marquez: “Se il prossimo anno non farà bene Marc si ritirerà”

MotoGP Ducati Gresini – Giovedì scorso il Team Gresini ha comunicato di aver ingaggiato Marc Marquez (nella foto) per la stagione 2024 (clicca qui per saperne di più).

L’otto volte iridato correrà quindi insieme al fratello Alex, che a Mandalika ha parlato della prossima stagione e di quello che si aspetta il fratello maggiore, che in Indonesia è caduto due volte arrivando così alla non invidiabile cifra di 22 cadute stagionali.

Il contratto con il Team è di una sola stagione e Alex ha spiegato che non è affatto remota la possibilità che Marc non corra nel 2025 se non arrivassero risultati nel 2024.

Dichiarazioni Alex Marquez Possibile ritiro Marc Marquez 2025

“Il motivo per cui ha deciso un solo un anno di contratto è perché vuol tornare a divertirsi. È stato chiaro con me e mi ha detto: ‘Se non mi piace, mi ritirerò’. È così, è una possibilità. Vuole vedere se sarà in grado di divertirsi di nuovo, se potrà essere di nuovo veloce dopo l’infortunio. Non ho dubbi, ma lui sì e ha tutte le ragioni per farlo, perché è successo anche a me quando sono salito sulla Honda l’anno scorso. Ma sono sicuro che già a Valencia, con un solo giorno si divertirà molto e quello che ha in testa scomparirà rapidamente”, ha spiegato a TNT Sports.