MotoGP | Gp Australia, Marc Marquez: “Gare memorabili a Phillip Island”

GP Australia Phillip Island MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez arriva a Phillip Island, teatro del Gran Premio d’Australia dopo le due cadute di Mandalika.

Il #93 del Repsol Honda Team e prossimo pilota Ducati Gresini ha ottenuto tre vittorie nel circuito australiano, nel 2015, 2017 e 2019. Oltre a queste vittorie, Marquez ha ottenuto un podio lo scorso anno, il suo centesimo nella classe regina. La costanza durante il fine settimana sarà fondamentale, anche se il meteo sembra destinato a essere più instabile che mai.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Phillip Island è un circuito con tanti bei ricordi. Il posto è qualcosa di veramente unico nel calendario della MotoGP e ho vissuto molte gare memorabili. L’anno scorso abbiamo ottenuto un ottimo podio, il mio centesimo nella classe regina. Come sempre, dobbiamo vedere cosa succederà questo fine settimana e soprattutto in Australia il meteo può cambiare molto e il vento può complicare le cose. Sarà importante avere un buon piano per tutti gli scenari.”

