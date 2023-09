MotoGP | Nakagami rinnova con Honda LCR per il 2024

MotoGP LCR Honda – Takaaki Nakagami correrà ancora con il Team LCR MotoGP di Lucio Cecchinello. Il 31enne giapponese ha rinnovato il contratto e anche nel 2024 sarà in sella alla RC213V.

Nakagami è uno dei piloti che conosce meglio la Honda e, considerata la sua esperienza, il team e l’HRC hanno concordato il rinnovo con Nakagami per continuare a sviluppare la moto e a lottare per le posizioni che contano.

Il pilota giapponese avrà come nuovo compagno di squadra Johann Zarco, che prenderà il posto di Alex Rins (che correrà con la Yamaha, ndr). Ecco cosa hanno detto il #30 e il Team Owner Lucio Cecchinello.

Dichiarazioni Takaaki Nakagami Rinnovo Honda LCR MotoGP

“Sento che LCR è parte della mia famiglia e, naturalmente, sono entusiasta di stare con loro per un’altra stagione. Voglio ringraziare loro e HRC per l’opportunità, perché so che siamo una buona coppia. Ora è il momento di lavorare ancora di più per essere pronti per il futuro.”

Dichiarazioni Lucio Cecchinello Rinnovo Honda LCR MotoGP Takaaki Nakagami

“”Sono orgoglioso di contare su Nakagami per un altro anno. È un pilota veloce che può ottenere buoni risultati e, insieme a HRC, crediamo che sia giunto il momento di continuare a spingere, dato che è uno dei ragazzi con più esperienza con questa moto. Daremo fare del nostro meglio per lottare per le posizioni a cui miriamo.”

