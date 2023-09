MotoGP | Gp India, Bagnaia: “Fisicamente mi sento meglio”

MotoGP GP India Ducati – Francesco Bagnaia dopo il doppio podio ottenuto a Misano (due terzi posti, ndr), si è riposato per arrivare al meglio al Gran Premio dell’India, 13esima tappa della MotoGP 2023, la prima di una lunga serie di trasferte extra-europee.

Il Campione in carica sa che il circuito indiano sarà un’incognita per tutti e con la squadra lavorerà per arrivare pronto alla Sprint Race e alla gara “lunga” della domenica. Ecco cosa ha detto il leader della classifica iridata.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview GP India MotoGP 2023

“Dopo la gara di Misano mi sono riposato, ma ho anche lavorato molto per cercare di tornare il più possibile in forma per affrontare i GP dell’India e del Giappone che ci aspettano in queste due settimane. Fisicamente mi sento meglio, ma l’India sarà un’incognita per tutti. Noi lavoreremo come sempre per cercare di arrivare pronti per affrontare la gara Sprint e il GP di domenica. Ora inizia un periodo molto intenso ed importante, perciò sarà fondamentale mantenere la concentrazione ed evitare di commettere errori.”

4.7/5 - (43 votes)