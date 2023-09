MotoGP | Gp India, Marc Marquez: “Entusiasta di incontrare tutti i fan indiani”

GP India MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez è pronto a scoprire il Buddh International Circuit, tracciato che questo fine settimana ospiterà il Gran Premio dell’India, prima di una lunga serie di gare extra-europee.

Il #93 della Honda arriva sulla scia di un fine settimana italiano in progressione culminato con il settimo posto nella gara “lunga”. Con una nuova pista da imparare, il lavoro del fine settimana dovrà essere bilanciato tra imparare e continuare a lavorare per apportare miglioramenti alla Honda RC213V.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP India MotoGP 2023

“Sono davvero entusiasta di incontrare tutti i fan in India. È sempre un bel momento quando portiamo la MotoGP in un nuovo paese, nuove persone e nuovi fan per condividere il nostro sport e la nostra passione. Dovremo lavorare molto per capire tutto della pista e della nostra situazione con la moto. L’obiettivo è mettere insieme un altro fine settimana come Misano, costruire ogni giorno e fare un paio di buon gare. Prepariamoci per l’India e per incontrare tutti!”

