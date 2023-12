MotoGP | Mugello 2024: promo biglietti fino al 4 febbraio

MotoGP 2024 GP Italia Mugello – Il circuito del Mugello ha aperto la prevendita per il Gran Premio d’Italia in programma nel weekend dal 31 maggio al 02 giugno 2024.

Il tracciato, uno dei più amati dai piloti, ma anche dalla calda tifoseria (famoso il detto “Al Mugello non di dorme, ndr) ha visto trionfare in questa stagione Pecco Bagnaia sia nella Sprint Race che nella gara “lunga” della domenica.

I biglietti potranno essere acquistati a tariffe scontate a partire da giovedì 21 dicembre fino al 4 febbraio 2024.

Per le zone prato, il biglietto d’ingresso generale “Prato 58” (valido fino alle 18 del rispettivo giorno, ndr) costa attualmente 24 euro per il venerdì e 42 euro per il sabato della Sprint Race.

Il prato “Night & Day” per la gara di domenica costa 72 euro mentre l’abbonamento di due giorni costa 98 euro, con accesso da giovedì sera, l’abbonamento di tre giorni costa 109 euro.

Riduzione per i minori di 15 anni, ragazzi tra i 16 e i 18 anni, associati F.M.I., militari e forze dell’ordine e diversamente abili.

