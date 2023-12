MotoGP | Aleix Espargarò: “Troppe gare, dov’è il limite?”

MotoGP – Aleix Espargarò compirà il prossimo 30 luglio 35 anni, ed è il più “vecchio” della griglia di partenza della MotoGP.

Il pilota dell’Aprilia ha vissuto quindi varie epoche e quest’anno ha sperimentato anche la nuova formula con la Sprint Race, che di fatto raddoppia le gare.

Il #41 della casa veneta ha parlato di questo nuovo formato e della fatica sia fisica che mentale che si fa affrontando una stagione con così tante gare.

Nel 2024 ci saranno due gran premi in più rispetto a quest’ultima stagione e anche Pecco Bagnaia, ha ricordato che con più gare, aumenta il rischio di farsi male.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Calendario MotoGP

“Dani (Pedrosa) mi ha detto che con il programma che abbiamo ora, si sarebbe ritirato prima” – ha detto il pilota di Granollers così come riportato da AS.com. “E Dani si è ritirato da giovane. Mi ha detto che è insostenibile, che non sa come facciamo. Per un ragazzo bravo come lui dire questo, è incredibile. Non credo che il prossimo anno sarà il mio l’ultimo anno di corse, se sarò veloce, penso che correrò un po’ più a lungo. Ad essere onesti non mi piace il nuovo format e non mi piace il calendario. Capisco la posizione degli organizzatori, possono mettere anche 45 gare, ma dov’è il limite?”

