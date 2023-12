MotoGP | Marini: “Emozionato quando ho lasciato il Team VR46? No, solo quando mi sono sposato”

MotoGP Repsol Honda – Luca Marini ha lasciato la Ducati, la moto più competitiva della MotoGP, per approdare nel Team Honda Repsol, con cui ha debuttato nei test di Valencia (vedi foto, ndr).

La Honda è attualmente in fascia “D” nella scala delle concessioni e potrà provare con piloti titolari, avrà a disposizione più gomme e potrà sviluppare aerodinamica e motore.

Il #10 ha lasciato il Team di suo fratello Valentino Rossi per raccogliere una sfida ardua ma affascinante e parlando ha riferito come non si sia emozionato quando ha lasciato il VR46 Racing Team, ma che l’unica volta che gli è accaduto è stato durante il suo matrimonio.

Dichiarazioni Luca Marini Switch da Ducati a Honda MotoGP

“È stato un periodo davvero fantastico per me con il team (VR46)” – ha detto Marini così come riportato da Crash.net – “Abbiamo condiviso tanti bei momenti. I momenti più belli della mia carriera. Inizieremo una nuova era della mia vita, della mia carriera in cui spero e voglio fare risultati molto migliori e lottare per il vertice. Vediamo quindi in futuro cosa possiamo fare. Ringrazio il team per tutti i bei ricordi e i bei momenti che abbiamo condiviso in questi anni. Come ho sempre detto è una famiglia, dove ho lavorato con un grande gruppo con persone fantastiche, con un sacco di risate e sorrisi. Emozionato quando ho lasciato il Team? No, mi sono emozionata solo il giorno del mio matrimonio! Quando sono qui, sono in modalità gara ed è un’emozione diversa.”

