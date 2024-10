MotoGP | Motegi nera per Aprilia, Rivola: “Avvilito, ma lavoriamo per tornare al nostro livello” [VIDEO]

MotoGP GP Giappone – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Rivola ha cercato di analizzare il momento di poca competitività che sta attraversando l’Aprilia nelle ultime settimane, rivelando come Motegi, di fatto, abbia confermato le difficoltà recentemente emerse sulla RS.

A causa di una carenza di grip generale, Maverick Vinales e Aleix Espargarò non sono riusciti a confermarsi sullo stesso livello delle libere di venerdì, aspetto che ha portato il primo a chiudere anticipatamente la corsa per una caduta, tra l’altro dopo una pessima partenza dalla terza piazzola, mentre il secondo ad una modesta nona posizione.

Riscontri non in linea con le aspettative che la compagine di Noale dovrà analizzare e comprendere in vista del rush finale di questo campionato. La MotoGP, ricordiamo, tornerà in pista tra due settimane in Australia con la trasferta di Phillip Island.





5/5 - (15 votes)