SBK | Gp Portogallo: tutti gli orari TV della tappa all’Estoril

SBK Gp Portogallo – Dopo la tappa di Aragon, il mondiale Superbike si sposta all’Estoril per il Gran Premio del Portogallo.

Toprak Razgatlioglu potrebbe diventare campione del mondo per la seconda volta nel penultimo round del Campionato del Mondo Superbike 2024, che si terrà al Circuito di Estoril. Attualmente leader della classifica, Razgatlioglu ha 39 punti di vantaggio su Nicolò Bulega e 81 su Álvaro Bautista. Per conquistare il titolo, il turco dovrà guadagnare 23 punti su Bulega durante il weekend e non perdere più di 19 punti rispetto a Bautista. Danilo Petrucci è vicino al titolo tra i piloti indipendenti, mentre si accende la battaglia per il sesto posto tra Locatelli, van der Mark e Iannone. Honda sta migliorando, con Lecuona e Vierge vicini alla top ten, e Dominique Aegerter punta a tornare dopo un infortunio.

Orari Gp Portogallo SBK

Venerdì 11 ottobre 2024

FP1 SBK: 11:20- 12:05

FP2 SBK: 16:00-16:45

Sabato 12 ottobre 2024

FP3 SBK: 10:00-10:20

Superpole SBK: 12:00-12:15

Gara 1 SBK: 15:00

Domenica 13 ottobre 2024

Superpole Race SBK: 12:00

Gara 2 SBK: 15:00

Orari TV8

Sabato 12 ottobre 2024

Gara 1 SBK: 15:00 (diretta)

Domenica 13 ottobre 2024

Superpole Race: 14:00 (differita)

Gara 2 SBK: 15:00 (diretta)

Il GP del Portogallo al Cremona Circuit sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP. La diretta streaming è disponibile sia su Sky Go che su NOW. Sul digitale terrestre TV8 trasmetterà la Superpole Race in differita.

