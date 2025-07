MotoGP | GP Germania Sprint Race, Di Giannantonio: “Il feeling sta migliorando”

MotoGP Sprint Race Sachsenring – Fabio Di Giannantonio ha conquistato un solido quarto posto nella Sprint Race del Sachsenring, confermando il buon momento di forma e la costante crescita nel corso della stagione. Il pilota romano, nonostante le difficili condizioni di bagnato, ha saputo adattarsi con intelligenza, mantenendo un passo competitivo. Sempre corretto e sportivo, ha voluto dedicare un pensiero a Franco Morbidelli, protagonista di una caduta, augurandogli una pronta guarigione.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, Sprint Race Germania

“Prima di tutto voglio augurare una pronta guarigione a Franco, ho visto la caduta e spero che sia in pista prestissimo. Per quanto riguarda la gara, abbiamo fatto una buona Sprint, il passo era buono, all’inizio riuscivo a lottare con gli altri piloti di testa. La gara è stata buona perché partivamo dalla terza fila e dovevamo rimontare, cosa che ci è riuscita. È stato un peccato per la fine, non siamo riusciti a salire sul podio, ma Quartararo accelerava fortissimo e facevo fatica ad attaccarlo. Nel complesso, dobbiamo essere contenti perché non siamo mai stati così a nostro agio sul bagnato, ora il feeling sta tornando, quindi è positivo. Bisogna lavorare per le condizioni di pioggia, ma abbiamo fatto degli step durante la giornata e il feeling sta migliorando, è buono anche per le prossime gare con la pioggia. Prendiamo il positivo. Per domani, la partenza sarà cruciale, su questa pista è difficile sorpassare, so di avere un buon passo, voglio fare una bella prestazione e divertirmi”