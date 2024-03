MotoGP | Morbidelli, ok definitivo dei medici, correrà il GP del Qatar

Pramac Racing Team MotoGP 2024 – Dopo il grande spavento di Portimao, Franco Morbidelli può finalmente tornare in sella.

Il pilota italo-brasiliano passato quest’anno dalla Yamaha al Team Pramac Ducati, cinque settimane fa era stato vittima di un bruttissimo incidente mentre si allenava con una moto stradale sul circuito portoghese.

“Morbido” aveva perso conoscenza ed era stato soccorso in primis dai fratelli Alex e Marc Marquez. La caduta gli aveva impedito di partecipare a tutti i test invernali, ma oggi è arrivato l’ok definitivo per il ritorno in pista e da domani il #21 sarà in sella alla sua Desmosedici GP 24 Factory per la prima giornata di prove del Gran Premio del Qatar, gara inaugurale della MotoGP 2024.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview Lusail GP Qatar MotoGP 2024

“Sono molto contento di aver ricevuto l’ok dei medici. Non vedo l’ora di tornare in moto e di rivivere il dinamismo di un weekend di gara. Non vedo l’ora di lavorare con il team. Per me questa stagione è un passo importante nella mia carriera e sono felice di poter gareggiare. Vorrei ringraziare per l’ottimo supporto medico che mi ha permesso di essere presente alla prima gara. Ringrazio anche il mio team che si è impegnato molto. Grazie mille!”

