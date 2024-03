MotoGP | Marc Marquez: “Non sono pronto per lottare per podi e vittorie”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez è stato tra i protagonisti della prima conferenza stampa della MotoGP 2024, svolta al Lusail International circuit.

L’otto volte iridato ha sottolineato come al momento non sia competitivo come Pecco Bagnaia e Jorge Martin ed ha parlato di quinta/sesta posizione reale da poter migliorare durante la stagione.

Il #93 del Gresini Racing ha detto che la sua più grande paura è quella di guidare di istinto, stile Honda, mentre la Ducati va guidata diversamente. Parlando del suo futuro ha detto che per trovare una moto competitiva per il 2025, dovrà fare bene in questa stagione.

Dichiarazioni Marc Marquez Press Conference GP Qatar MotoGP 2024

“E’ stata una pre-season diversa, ho dovuto adattare il mio stile alla moto e devo apprendere dagli altri piloti Ducati. Non sono pronto per lottare per podi e vittoria, vedremo step by step. Fin da subito ho avuto supporto dal management Ducati. E’ ovvio che la relazione è buona, altrimenti non avrei mai firmato per loro. Ho sempre sentito grande rispetto nei miei confronti. Per quanto mi riguarda so cosa mi è accaduto negli ultimi 4 anni e ci vuole tempo. Negli ultimi due anni non ho vinto nemmeno una gara, quindi devo creare una base e imparare dai piloti più veloci di me come Pecco e Jorge. Ci saranno alti e bassi, sarà importante essere costanti. Devo avere pazienza e tornare a essere competitivo. Questo vuol dire lottare per le prime 5/6 posizioni, non necessariamente vincere il campionato. Mi preoccupa l’istinto, che a volte potrebbe portarmi a guidare la Ducati come fosse una Honda. Mi devo concentrare su me stesso. Se tornerò a divertirmi, sarà più facile avere una buona moto nel 2025. Il mio obiettivo è tornare a essere competitivo. Acosta? E’ un super talento. Molti rookie hanno vinto in passato, quindi potrebbe battere il mio record.”

