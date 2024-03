MotoGP | GP Qatar 2024: la Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa GP Qatar 2024 – Amici di Motorionline, ci siamo! Dopo la lunga pausa invernale, si accendono i riflettori sulla stagione 2024 del Motomondiale! Oggi pomeriggio a partire dalle 14:00 ci collegheremo con il circuito del Qatar per la prima conferenza stampa dell’anno. Come sempre, la conferenza sarà divisa in due parti: nella prima parte, saranno presenti: Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Nella seconda parte, la parola passa a Marc Marquez, Fabio Quartararo e Pedro Acosta.

Vi ricordiamo gli appuntamenti per questo weekend: domani alle 13:45 si disputeranno le Prove Libere 1 mentre alle 18:00 ci saranno le pre Qualifiche. Sabato alle 12:00 appuntamento con le Prove Libere 2 seguite dalle qualifiche alle 12:40 e poi dalla Sprint Race alle 17:00. Domenica, Warm Up alle 13:40 e Gara alle 18:00.

14:18 Bezzecchi su rivalità con Di Giannantonio: “Non c’è un numero 1 nel team. Ognuno fa il suo lavoro, Fabio è stato veloce al termine della stagione e anche nei test, per me è un’occasione per imparare dai piloti Ducati. Condividiamo i dati, posso vedere cosa fa diverso e posso apprendere per capire come posso diventare più veloce”

14:17 Bezzecchi su difficoltà nei test: “Quando ho provato la moto nuova, ho sentito che era simile alla moto vecchia. Quando ho iniziato a spingere ho iniziato a lottare soprattutto in ingresso curva, la frenata è diversa e sto ancora lavorando sul mio stile di guida. In Malesia ho provato a modificare la moto senza modificare il mio stile ma non era la via da seguire. Qui a Doha ho studiato molto a casa, quando ho iniziato con i test, ho iniziato ad adattare il mio stile alla moto. Ed è andata meglio”

14:15 Bagnaia su rinnovo con Ducati: “Abbiamo iniziato a parlarne l’anno scorso, andavamo tutti nella stessa direzione. Le due strade si sono unite, abbiamo avuto il tempo per farlo, senza essere sotto pressione anche dalla stampa. Abbiamo fatto il nostro lavoro ed è stato facile, siamo tutti contenti di questo contratto”

14:11 Bagnaia su terzo titolo: “Ci proverò, è la mia missione tornare a vincere. La performance della moto c’è, il team è fantastico e se lavoriamo bene abbiamo la possibilità di vincere. Testa bassa e spingere duro per riconfermare il titolo”

14:09 Martin su rapporti con Ducati “Forse non sono nel posto migliore, avrei volentieri firmato due anni con la Ducati ufficiale ma così non è stato. Sto bene dove sto e penso che sia un’ottima posizione per lottare durante la stagione”

14:08 E ora la parola passa a Bezzecchi: “Nello sport ogni anno è particolare e diverso. A Sepang ho fatto fatica ma nei test di Doha mi sono trovato meglio. Ho iniziato a capire come portare la nuova moto, modificando il mio stile di guida e cercherò di essere competitivo”

14:07 Ora è il turno di Martin: “L’ultima stagione è stata bella ma ormai è il passato. Mi trovo bene con la nuova moto, è competitiva ed è positivo perché l’anno scorso abbiamo fatto fatica all’inizio. Sono concentrato, ho fatto un ottimo lavoro per l’inverno e sono pronto”

14:05 La parola passa a Bagnaia: “Siamo arrivati qui in forma, abbiamo lavorato molto bene durante i test, facendo tutto il lavoro che abbiamo pianificato. Il feeling con la moto è buono e la moto è apparentemente molto competitiva. Il fatto di aver rinnovato il contratto è importante per me e per la Ducati, così mi posso concentrare solo sui risultati”

14:00 Inizia la conferenza stampa con Bagnaia, Martin e Bezzecchi