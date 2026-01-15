MotoGP | Michelin cambia allocazione per i pneumatici 2026

Michelin, al suo ultimo anno come fornitore unico di pneumatici della MotoGP, cambia l’allocazione delle gomme anteriori in consultazione con tutte le parti interessate del Campionato.

Questa nuova distribuzione permette di ridurre l’assegnazione degli pneumatici anteriori di un pneumatico per pilota per weekend, offrendo al contempo maggiore libertà di scelta grazie a un numero maggiore di pneumatici della specifica più adatta allo stile di ciascun pilota e alle caratteristiche di ogni circuito.

Dal 2026, l’allocazione delle gomme anteriori evolverà come segue nella maggior parte dei Gran Premi:

2 specifiche di gomme anteriori, invece di 3 nel 2025;

7 pneumatici assegnati per specifica, invece di 5 nel 2025;

14 gomme in totale, invece delle 15 del 2025.

Questo approccio è pienamente in linea con la politica di Michelin di ridurre il numero di specifiche, limitare l’impronta ambientale del Campionato e mantenere un livello molto elevato di prestazioni sportive.

Un’eccezione per circuiti sensibili alle condizioni climatiche. Per i circuiti particolarmente esposti a incertezze meteorologiche e variazioni di temperatura, l’assegnazione rimarrà identica a quella della stagione 2025, al fine di garantire sicurezza, prestazioni e equità sportiva.

I Gran Premi interessati sono:

Gran Premio Michelin di Francia (Le Mans)

Gran Premio di Gran Bretagna (Silverstone)

Gran Premio di Germania (Sachsenring)

Gran Premio d’Australia (Phillip Island)

Gran Premio della Comunità Valenciana (Petto)

In questi eventi verranno mantenute 3 specifiche di pneumatici anteriori, con un’assegnazione di 5 pneumatici per specifica.

Questa evoluzione dell’assegnazione delle gomme anteriori per il 2026 è stata definita in consultazione con i team, così come con Dorna Sports, IRTA e MSMA, ed è stata ufficialmente convalidata dalla Grand Prix Commission.

Dichiarazioni Piero Taramasso, Responsabile due ruote, Michelin Motorsport Nuova Allocazione Pneumatici 2026

“Con questa nuova razionalizzazione dell’allocazione delle gomme anteriori, continuiamo i lavori iniziati nel 2018. Nelle ultime otto stagioni MotoGP, Michelin ha dimezzato il numero di specifiche offerte ai piloti, migliorando continuamente la sicurezza e le prestazioni su un numero crescente di circuiti, come dimostrano i numerosi record stabiliti.

Per fare un confronto, la stagione 2018 ha presentato 58 specifiche diverse di pneumatici anteriori e posteriori per 19 Gran Premi, rispetto alle 29 specifiche del 2026 per 22 gare. Grazie a questo approccio di ottimizzazione continua, Michelin ha progressivamente ridotto i volumi di pneumatici prodotti e trasportati.

Michelin riafferma così il suo impegno a conciliare innovazione tecnologica, responsabilità ambientale ed eccellenza sportiva, al servizio di MotoGP e di tutte le parti interessate.

5/5 - (1 vote)