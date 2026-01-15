MotoGP | Rivola (Aprilia): “Mercato aggressivo, dai giapponesi offerte importanti ai piloti”

L’amministratore delegato di Aprilia Racing Massino Rivola ha parlato ai margini della presentazione della nuova RS-GP26 MotoGP (nella foto a sinistra, con accanto il Direttore Tecnico Fabiano Sterlacchini.

Rivola ha parlato di mercato piloti già iniziato, con i giapponesi molto aggressivi anche con i suoi piloti, Marco Bezzecchi e Jorge Martin.

Parlando dell’ingresso di Liberty Media, società che già gestisce la Formula 1, si è detto convinto che faranno crescere il “prodotto” MotoGP, per portarlo anche a chi non è appassionato di moto.

Infine parlando dei costi e di un possibile Budget Cap come in Formula 1, ha detto che al momento è impossibile attuarlo in MotoGP.

Dichiarazioni Massimo Rivola Mercato Piloti Presentazione Aprilia MotoGP 2026

“Il mercato si è già mosso in maniera molto aggressiva. Mi piacerebbe potermi prendere del tempo, ma credo che non ci verrà dato. So che in particolare le case giapponesi stanno mettendo sul piatto offerte molto importanti ai nostri anche ovviamente, perché abbiamo due piloti fortissimi. Reagiremo, ma sono convinto che se l’azienda è forte, e dà il percepito di un’azienda forte, i piloti arriveranno. Con Marco (Bezzecchi), come ho detto prima usando una parola un po’ forte, c’è un sentore che si possa costruire qualcosa di storico. Con Jorge (Martin) vorremmo vedere come sta fisicamente, perché siamo sicuri che con la nostra moto lui possa volare. Se non avremo il tempo di vederlo, pazienza.”

Dichiarazioni Massimo Rivola Liberty Media Presentazione Aprilia MotoGP 2026

“Ho molta fiducia, perché vedendo quello che hanno fatto in Formula 1 è stato impressionante. Quello di cui abbiamo bisogno e che credo faranno, è andare a cercare appassionati, o perlomeno far conoscere il brand MotoGP a persone che oggi assolutamente non la guardano: i ragazzini, persone che seguono altri sport. Per fare questo oggi ci sono varie strade. Io non ho social, forse sono uno dei pochi al mondo, però ci sono dei modi social, attraverso l’utilizzo dei piloti come superstar, che sicuramente possono essere molto efficaci. Mi aspetto che il livello del brand MotoGP cresca e quindi di conseguenza avremo tutti un vantaggio, un beneficio.”

Dichiarazioni Massimo Rivola Possibile Budget Cap Presentazione Aprilia MotoGP 2026

“Sarebbe interessante avere un budget Cap, ma fare una regola che non puoi controllare minimamente non ha senso. E con i mezzi che ha la FIA in Formula 1 vedi che comunque non è facile.”

3.4/5 - (20 votes)