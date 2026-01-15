MotoGP

MotoGP | Aprilia RS-GP26: i dettagli tecnici

Presentata negli studi Sky la nuova moto della casa veneta, che sarà portata in pista da Marco Bezzecchi e Jorge Martin

di Alessio Brunori15 Gennaio, 2026
MotoGP | Aprilia RS-GP26: i dettagli tecnici

E’ stata presentata oggi negli studi Sky di Milano la nuova Aprilia RS-GP26, che prenderà parte al Mondiale MotoGP con i confermati Marco Bezzecchi e Jorge Martin.

Il Direttore Tecnico Fabiano Sterlacchini ha fatto un lavoro di “affinamento” sia a livello aerodinamico che di elettronica e la nuova moto risulta molto aggressiva anche nelle livrea, che richiama il simbolo del leone che fa parte del DNA di Aprilia Racing.

Oltre a rappresentare il forte legame con il territorio, il Leone Alato – simbolo di Venezia, situata a pochi chilometri dalla sede di Aprilia Racing a Noale – incarna valori che rispecchiano pienamente l’identità del team e dei suoi piloti: potenza, forza, determinazione e coraggio. È l’emblema di una squadra che non si arrende mai, capace di affrontare le difficoltà con caparbietà e di riemergere con ancora maggiore forza e tenacia.

Dettagli tecnici Aprilia RS-GP26

MOTORE V4 90° – 1000cc, ALESAGGIO 81mm
SISTEMA DI VALVOLE PNEUMATICHE, SISTEMA A
CARTER SECCO
POTENZA > 280 CV
MOTORE MAX REV > 17.500 Rpm
PESO 157 kg
CAMBIO APRILIA RACING SEAMLESS SYSTEM. 6 RAPPORTI.
ELETTRONICA MAGNETI MARELLI BAZ340 ECU. UNIFIED SOFTWARE
SCARICO SCARICO SC PROJECT IN TITANIO
SISTEMA DOTATO DI VALVOLA DI SCARICO PER AUMENTARE LE PERFORMANCE IN FRENATA
FILTRO ARIA RACING AD ALTA PERMEABILITÀ – TECNOLOGIAMOTOGP – SPRINT FILTER
FRIZIONE DISCHI DI CARBONIO
RADIATORI RACING BY PWR
CATENA REGINA CHAIN
TELAIO APRILIA RACING CHASSIS. ALLUMINIO ALLOY
FORCELLONE APRILIA RACING FIBRA DI CARBONIO
FORCELLE ANTERIORI ÖHLINS
AMMORTIZZATORE ÖHLINS
AMMORTIZZATORE DI STERZO ÖHLINS, REGOLABILE.
DISPOSITIVO DI ALTEZZA POSTERIORE SISTEMA APRILIA RACING “BSB”
RUOTE ANTERIORE: MARCHESINI IN LEGA DI MAGNESIO FORGIATO – DISEGNO 5 RAZZE A Y. 17’’x4’’
POSTERIORE: MARCHESINI IN LEGA DI MAGNESIO FORGIATO – DISEGNO 5 RAZZE A Y. 17’’x 6.25’
PNEUMATICI MICHELIN
IMPIANTO FRENANTE ANTERIORE: PINZE MONOBLOCCO ALETTATE GP4 BREMBO IN ALLUMINIO INTERAMENTE RICAVATE DAL PIENO, CON ATTACCO RADIALE A 4 PISTONI IN TITANIO. DOPPIO DISCO FRENO BREMBO IN CARBONIO 340MM TO 355MM
POSTERIORE: PINZA BREMBO IN ALLUMINIO, CON ATTACCO ASSIALE A 2 PISTONI. DISCO FRENO BREMBO IN ACCIAIO 218MM

