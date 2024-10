MotoGP | Meregalli e il punto sui lavori in casa Yamaha: “Abbiamo direzione precisa” [VIDEO]

MotoGP GP Giappone Yamaha – Intervistato da Sky Sport durante il venerdì di attività a Motegi, Massimo Meregalli ha spiegato il lavoro che la Yamaha sta portando avanti sulla M1 del futuro, sottolineando come l’intera squadra abbia le idee chiare sui miglioramenti da apportare al pacchetto per il 2025.

La compagine giapponese, che sarà affiancata l’anno prossimo dal team Pramac con le M1 ufficiali, ha intrapreso una direzione ben precisa per quanto riguarda il futuro e confida di trovare le giuste soluzioni già con le prossime novità in serbo per le moto di Fabio Quartararo e Alex Rins.

Yamaha, ricordiamo, ha affrontato un venerdì di lavoro piuttosto difficile a Motegi, raccogliendo feedback non positivi dai piloti, una condizione che dovrà spingere l’intera squadra a lavorare sodo in vista del prosieguo del fine settimana.





