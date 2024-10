MotoGP | GP Giappone Day 1, Vinales in Q2: “Contento di come sto guidando”

MotoGP Giappone Aprilia Racing – Venerdì positivo per Maverick Vinales che ha concluso il turno di Prove del Gran Premio del Giappone in sesta posizione, ottenendo così l’accesso diretto in Q2. In difficoltà Aleix Espargarò, quindicesimo al termine della sessione e costretto a dare tutto domani mattina nel Q1.

Dichiarazioni Maverick Vinales, Prove GP Giappone

“Siamo molto soddisfatti della giornata, sono riuscito a esprimere al meglio la RS-GP24. Sono contento di come sto guidando, riesco a portare la moto al massimo livello in ogni circostanza e questo mi rende felice e motivato per i prossimi giorni. Credo che in qualifica potremo ancora fare un salto in avanti”

Dichiarazioni Aleix Espargarò, Prove GP Giappone

“Con poco grip le sensazioni in frenata non sono buone, volevamo provare una moto diversa, ma non ci siamo riusciti a causa delle condizioni meteo. Ho buone sensazioni con la moto, ma non ho guidato molto bene. Ho commesso tanti errori, anche nel giro veloce che mi avrebbe permesso di entrare tra i primi dieci, ho sbagliato nell’ultimo settore. È stata una giornata complicata”