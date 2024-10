MotoGP | Puig felice dell’arrivo di Albesiano in Honda: “La sua filosofia si sposa con HRC” [VIDEO]

MotoGP GP Giappone Honda HRC – Intervistato da Sky Sport, Alberto Puig non ha nascosto la propria soddisfazione per l’ufficialità di Romano Albesiano in HRC, evidenziando come il tecnico italiano ex Aprilia abbia una filosofia che quasi certamente si sposerà al meglio con quella presente in Giappone.

Un innesto importante, trattato a lungo nel corso dell’anno, che garantirà al marchio nipponico una pedina importante, soprattutto di impronta europea, per lo sviluppo delle moto che scenderanno in pista nel medio e lungo periodo.

Albesiano, ricordiamo, lascia Aprilia dopo ben 11 anni d’esperienza: un filetto di spessore dove è riuscito a dare un’impronta ben precisa alla squadra di Noale, ad oggi tra le principali competitor per il campionato mondiale. Il suo posto come Direttore Tecnico, in Aprilia, sarà preso da un altro ingegnere di spessore come Fabio Sterlacchini.





