MotoGP | Martin in Aprilia, il parere di Espargarò e Vinales

MotoGP Aprilia – Il mercato piloti è entrato nel vivo nelle scorse settimane, Jorge Martin ha firmato per Aprilia e Marc Marquez per la Ducati.

La “Rossa” a due ruote era fino al giovedì del Mugello nelle mani dell’attuale rider del Pramac Racing, ma il categorico “NO” di Marc Marquez alla Ducati Pramac ha cambiato tutti gli scenari.

Martin prenderà il posto di Aleix Espargarò, che a Barcellona aveva annunciato il suo ritiro a fine stagione, mentre è ancora da scoprire il futuro di Maverick Vinales (nella foto, ndr), che ha un’offerta dalla Honda di quelle a cui è difficile rinunciare (lato ingaggio, ndr).

“Era una situazione piuttosto unica. Dopo la gara, Jorge e Albert (Valera), il suo manager, si sono resi conto che la loro opzione di andare in Ducati non era così chiara come pensavano. Quindi hanno iniziato a parlare con marchi diversi e produttori diversi. E’ venuto a trovarmi nel mio camper. Abbiamo parlato fino a mezzanotte e ho cercato di spiegargli, di convincerlo, che Aprilia era l’opzione migliore per lui. Perché so quanto è alto il potenziale di Aprilia, quanto è forte la mia squadra e conosco anche il talento di Jorge. Quindi sapevo che il posto perfetto per lui era Aprilia, e per fortuna l’ho convinto. Massimo (Rivola) è stato molto, molto intelligente nell’impostare tutto molto rapidamente; perché è stata una grande opportunità per Aprilia che non avremmo mai pensato potesse accadere. Quindi sono molto contento per entrambi, per Aprilia e per Jorge. Auguro loro il meglio e per me è un sogno avere Jorge sulla mia moto il prossimo anno. Da quando sono arrivato in Aprilia, anni fa, non abbiamo mai smesso di crescere. Jorge ha molto talento, ed è molto affamato. E’ giovane e penso che tutti a Noale siano super motivati ad avere uno dei piloti più forti in pista. Quindi, al cento per cento, combatterà per il titolo.”

“Sono felice per la squadra, meritano un altro top rider – ha detto Vinales così come riportato da Motosan.es – Onestamente, sono davvero felice di essere stato in grado di portare la mia squadra in un momento così bello. E vedremo l’anno prossimo il livello; ma sono sicuro che sia molto positivo. Non importa se la decisione mi piaccia o no. Alla fine devo cercare di capire cosa fare del mio futuro. Il progetto deve piacermi e poi deciderò. Ma voglio aspettare un po’ per vedere quale progetto si adatta meglio al mio presente e al mio futuro.”

