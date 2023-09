MotoGP | Gp Giappone Day 1, Bezzecchi: “Dobbiamo lavorare sulla frenata”

MotoGP GP Giappone Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ha centrato l’obiettivo di giornata a Motegi, assicurarsi l’accesso diretto in Q2 nel Gran Premio del Giappone.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team reduce dalla vittoria ottenuta nel Gran Premio dell’India, ha firmato il quinto tempo assoluto con il crono di 1’43.945 a soli 4 decimi di distacco dalla vetta. Ecco cosa ha detto il “Bez”, terzo nella classifica iridata a 44 punti dal leader Pecco Bagnaia.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Giappone MotoGP 2023

“Come ogni venerdì, l’obiettivo è centrare l’accesso diretto alla Q2. Di questo sono soddisfatto, ma ho ancora molto da fare su passo gara e anche sul giro secco. Lavoriamo sodo e aspettiamo il meteo. Domani forse pioverà, se sarà così, tutti saremo sullo stesso piano e affronteremo al meglio la qualifica. Al momento, il punto cruciale su cui lavorare è la confidenza in frenata. Per me un aspetto chiave nella gestione della gara.”