MotoGP | Martin-Bagnaia, un week-end da tutto o niente a Valencia [VIDEO]

MotoGP GP Valencia – Week-end da tutto o niente per Pecco Bagnaia e Jorge Martin nel prossimo Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Dopo le polemiche dell’ultimo round mondiale in Qatar, dove lo spagnolo ha perso punti importanti a causa di una gomma posteriore non perfetta, i due contendenti si ritroveranno a Valencia separati da soli 21 punti.

Un distacco incoraggiante per Pecco, ma che allo stesso tempo non gli farà dormire sogni tranquilli, visto che in palio ci saranno anche i punti della Sprint, oltre quelli della gara. Un week-end ad alta tensione che potrebbe riservare sorprese e colpi di scena, come d’altronde è accaduto nell’arco di questa stagione. Appuntamento a domani, in diretta su Sky Sport MotoGP HD e NowTV, per le prime libere a Valencia.