MotoGP | Martin full-gas a Valencia nonostante il divario in classifica da Bagnaia [VIDEO]

MotoGP GP Valencia Martin – Nonostante l’epilogo deludente di Losail, Jorge Martin non ha ancora rinunciato all’idea di portarsi a casa il titolo mondiale di quest’anno.

Tramite le colonne di Sky Sport MotoGP HD, lo spagnolo ha raccontato le proprie sensazioni in vista del fine settimana, precisando come l’obiettivo – come sempre – sarà quello di battagliare per il successo e di sfruttare tutte le eventuali opportunità che gli capiteranno tra le mani.

No comment invece sulla questione gomme: l’iberico ha preferito focalizzarsi esclusivamente sulla gara di domenica, affermando solamente che il problema, ovviamente, si è verificato nel momento più sbagliato della stagione. Appuntamento a domani mattina per le prime libere di questo appuntamento conclusivo della stagione 2023.