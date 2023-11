MotoGP | GP Valencia, i numeri del gran finale al Ricardo Tormo [VIDEO]

MotoGP GP Valencia – Vi riportiamo i numeri più interessanti del prossimo Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Come ormai da tradizione, il circuito del Ricardo Tormo ospiterà l’ultimo round dell’anno e mai come stavolta, in Spagna, ci sarà tutto in ballo.

Jorge Martin e Pecco Bagnaia, infatti, cominceranno le libere di domani separati da solo 21 punti: il distacco che decreterà il campione del mondo tra la Sprint di sabato e la gara vera e propria di domani. Valencia, inoltre, sarà terra di saluti anche per la Honda (Marc Marquez correrà l’ultima gara con HRC prima di passare in Gresini), VR46 (Luca Marini prossimo al passaggio in HRC) e Fabio Di Giannantonio, il quale non ha ancora un contratto per la stagione 2024.

A questi si aggiungeranno Franco Morbidelli (da Yamaha a Pramac), Johann Zarco (da Pramac ad LCR), Alex Rins (da LCR a Yamaha). Appuntamento a domani per la diretta delle prime libere dal Ricardo Tormo.