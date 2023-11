MotoGP | GP Valencia, al Ricardo Tormo l’ultimo atto della stagione: il punto del giovedì [VIDEO]

MotoGP GP Valencia – Tramite Sky Sport 24, Antonio Boselli ha raccontato i punti più importanti del giovedì al Ricardo Tormo, teatro dell’ultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Il focus di stampa e addetti ai lavori, ovviamente, si è concentrato sulla sfida tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, separati in classifica da 21 punti dopo il passaggio a vuoto involontario dello spagnolo in Qatar.

Un gap sicuramente ampio, ma che – considerando anche i punti supplementari che si assegneranno sabato nella Sprint – non può far dormire sogni tranquilli l’italiano della Ducati. Grande attenzione anche per Marc Marquez, prossimo al passaggio in Gresini (girerà con Ducati già nei test di martedì) e sull’ormai quasi certo passaggio di Luca Marini in HRC, il quale potrebbe aprire le porte della VR46 a Fabio Di Giannantonio, Jaime Aldeguer permettendo.

Piccola nota a margine: la pista di Valencia è stata totalmente riasfalatata nei mesi scorsi, aspetto che potrebbe aiutare i piloti a livello di grip (è lecito aspettarsi come avvenuto nei gP scorsi dei nuovi record sul giro). Appuntamento a domani, in diretta su Sky Sport MotoGP HD e NowTV, per le prime libere a Valencia.