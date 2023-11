MotoGP | Martin centra Marquez e cade a Valencia: si chiude il mondiale 2023 [VIDEO]

MotoGP GP Valencia – Vi riportiamo la caduta di Jorge Martin nelle prime fasi di gara valide per il Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Nel tentativo di risalire la classifica dopo un lungo in curva 1, lo spagnolo si è letteralmente preso con Marc Marquez, finendo la propria corsa sulla ghiaia. Un finale deludente che non gli ha permesso di giocarsi le proprie carte fino alla bandiera a scacchi. Martin, ricordiamo, ha chiuso secondo in campionato alle spalle di Pecco Bagnaia, nuovamente campione del mondo e vincitore della gara di oggi. Appuntamento a martedì per la giornata di test post-season sempre sul tracciato di Valencia, la quale darà un assaggio di quello che sarà la stagione 2024.