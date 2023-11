MotoGP | Gp Valencia Gara, Marini: “Per test di martedì non ho aspettative”

MotoGP GP Valencia Mooney VR46 – Luca Marini ha chiuso il Gran Premio di Valencia, ultima tappa del Motomondiale 2023, in nona posizione.

In un weekend difficile, il pilota pesarese riesce a centrare la top ten, nell’ultima gara in sella alla Ducati del team VR46. Da martedì il #10 sarà infatti in sella ala Honda del team Repsol.

Dichiarazioni Luca Marini GP Valencia MotoGP 2023

“La gara è stata difficile come tutto il weekend. Sono contento della prestazione. La gara è stata decente. Lascio il team con il sorriso. Ci siamo divertiti tanto. La stagione è volata. Mi sarebbe piaciuto fare qualche altra gara. Sono eccitato di iniziare la nuova avventura. E’ sempre stato il mio sogno correre per un team ufficiale e vincere. Quindi questo è quello che sto cercando di andare a fare. Sono molto soddisfatto della stagione, l’unico rammarico essermi fatto male in India. Magari sarei riuscito a prendere la top 5 nel mondiale. Però ci sono state molte belle cose. Per test di martedì non ho aspettative. Cercherò di dare indicazioni e vedere dove arriviamo Ho qualche idea in testa perché ho seguito i piloti per cercare di capire. Non sarà semplice. Dovrò fare il massimo e cercare di battere i miei compagni di squadra. Mi aspettavo che Pecco riuscisse a vincere. Aveva tanti punti di vantaggio e lavora bene, Martin era in una situazione difficile. Poi quando vedo pecco vincere mi vien da ridere, è sempre bello.

