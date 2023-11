MotoGP | GP Valencia Gara, Martin: “Questo è solo l’inizio, sono un pilota che può battere tutti”

MotoGP GP Valencia – Jorge Martin p caduto nel corso del Gran Premio di Valencia, ultima tappa del Motomondiale 2023.

Il pilota spagnolo, in lotta per il titolo con Bagnaia, ha commesso un errore nelle prime fasi di gara rischiando di centrare il piemontese. Nel tentativo di recuperare posizioni, ha prima faticato nella lotta con Vinales e ha poi centrato Marc Marquez.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara GP Valencia

“Ho pianto tutto quello che dovevo piangere al box, poi sono uscito con la testa alta. C’è da festeggiare, tredici vittorie tanti podi e arrivare a lottare all’ultima gara è stata una vittoria. Incredibile anno di Pecco che dopo la caduta di Barcellona è rimasto regolare. Questo è solo l’inizio sono un pilota che può battere tutti. Penso che alla fine vincere contro un avversario forte sia quello che da valore alla vittoria. Lui ha vinto contro una persona che non ha mai mollato. Ci siamo rispettati. Ho messo pressione solo nelle FP2. Bagnaia era veloce oggi, l’ho quasi centrato. Ho cercato di recuperare posizioni, poi ho visto che Vinales mi ostacolava anche se aveva detto che non lo avrebbe fatto. Poi la caudata con Marquez e mi dispiace per lui e per me. Penso che in Indonesia e Australia ho sbagliato troppo. L’ avevo troppa fiducia e ho commesso errori. “