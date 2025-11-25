MotoGP | Martin: “Anno di mer*a, dove ho però imparato più del 2024”

Aprilia Racing MotoGP 2025 – Dopo un 2024 trionfale coronato dal titolo mondiale, Jorge Martin ha dovuto affrontare un 2025 ben diverso, segnato da infortuni e cadute che ne hanno compromesso la stagione con Aprilia.

Nonostante le poche gare disputate e il tempo passato per recuperare dagli infortuni, Martin non si è abbattuto e considera questo anno difficile come una lezione preziosa, un banco di prova che lo ha spinto a migliorarsi sotto ogni aspetto, dalla preparazione fisica all’alimentazione, fino alla mentalità in gara.

Ecco cosa ha detto “Martinator” che la prossima stagione tornerà ad utilizzare il #89 con cui ha vinto il Mondiale 2024 quando correva con la Ducati del Pramac Racing.

Dichiarazioni Jorge Martin Stagione MotoGP 2025

“Ho imparato molto poco dall’anno scorso. l’anno in cui sono stato Campione del Mondo, mentre ho imparato molto di più in questa stagione. Se c’è una cosa di cui sono sicuro, è che diventerò migliore, gareggerò meglio, mangerò meglio e mi allenerò meglio. Ho imparato che amo questo sport più di quanto avessi mai immaginato, perché dopo un anno come questo avrei potuto aspettare fino a febbraio per risalire in moto. Questo anno di merda non definirà la mia carriera.”

