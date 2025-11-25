Moto3 | Noah Dettwiler: “Voglio guarire e guardare al futuro personale e professionale”

Moto3 2025 – Noah Dettwiler per la prima volta ha aggiornanato personalmente sulle sue condizioni fisiche dopo il terribile incidente avvenuto in Malesia, dove era stato tamponato nel giro di allineamento da Josè Antonio Rueda.

Il pilota svizzero pensa a guarire e al suo futuro personale e professionale e in quest’ultima ottica sarà seguito dalla “Sorpasso AG”.

Ecco cosa ha detto il pilota svizzero attraverso i suoi canali social, ricordando che ha già un accordo con il SIC58 Squadra Corse, che come ribadito nella nostra intervista esclusiva a Paolo Simoncelli, lo aspetta a braccia aperte.

Dichiarazioni Noah Dettwiler Aggiornamento Condizioni

“La vita e la mia carriera mi hanno posto di fronte a una grande sfida. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutti coloro che mi hanno inviato tanto affetto, auguri e energia positiva nelle ultime settimane. Mi hanno aiutato enormemente!

Attualmente sto affrontando un percorso di riabilitazione e guardo con fiducia ai progressi positivi. Vorrei ringraziare sinceramente i team medici e gli specialisti della riabilitazione. Grazie a questi professionisti e alla loro dedizione posso lavorare al meglio sulla mia guarigione.

Ringrazio la mia famiglia, la mia fidanzata Cannelle, i miei sostenitori e fan per il loro fantastico supporto. Un ringraziamento speciale anche al team, alla direzione e ai consulenti che mi hanno accompagnato negli ultimi due anni nel Campionato del Mondo Moto3. Il mio primo obiettivo ora è guarire e prepararmi per il mio futuro personale e professionale.”

Foto: Andy Dettwiler

