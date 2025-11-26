MotoGP | Sofuoglu: “Non è ancora il nostro Toprak”

Test Valencia Yamaha MotoGP 2025 – Toprak Razgatlioglu ha debuttato a Valencia sulla Yamaha V4 con cui disputerà la sua prima stagione in MotoGP.

In Spagna c’è stato un primo assaggio del nuovo capitolo che attende il tre volte iridato della Superbike. Sul circuito spagnolo il pilota turco ha affrontato la sfida di adattarsi a una moto completamente diversa, sotto lo sguardo attento del suo mentore Kenan Sofuoglu.

La Yamaha è arrivata a Valencia con il minimo indispensabile affinché tutti i loro piloti potessero provare le nuove moto V4, quindi il pilota non ha voluto rischiare una caduta che avrebbe compromesso la sua giornata di test.

Dichiarazioni Kenan Sofuoglu su Toprak Razgatlioglu Test Valencia MotoGP 2025

“Vedo Razgatlioglu un po’ spaventato, non è ancora il nostro Toprak. In questo momento è prudente ed è spaventato, ma è lì. Non ci sono molte moto al momento, c’è solo una V4 per Toprak. Sinceramente, quando guardi il tempo sul giro, è più lento di 1,5 secondi, ma quando lo osservo non vedo il nostro Toprak. C’è stata una gara questo fine settimana e tutti hanno già girato su questa pista, mentre Toprak è su una moto nuova, in un circuito nuovo, con nuove sfide. Ma al momento se la sta cavando bene. Dopo un paio di test vedremo il vero Toprak, che farà ‘stoppies’ in frenata, derapate e spingerà più forte.”

Foto: Valter Magatti

