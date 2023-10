MotoGP | Martin al primo errore, Bagnaia ritrova il miglior se stesso [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia Martin Bagnaia – Tramite le colonne di Sky Sport, Antonio Boselli ha snocciolato i punti più importanti dell’ultimo Gran Premio dell’Indonesia, 15° appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP, evidenziando non solo la grande performance di Pecco Bagnaia, ma anche il primo vero errore stagionale di Jorge Martin.

L’italiano, dopo un week-end non semplice, è riuscito a reagire alle difficoltà, offrendo a Mandalika una performance da Campione del Mondo, sia per Constanza per forza di volontà. Uno slancio che gli ha permesso, insieme al ritiro dello spagnolo (caduto mentre stazionava senza grossi problemi al comando della corsa), di ottenere nuovamente la leadership del campionato con 18 punti di vantaggio sul rivale della Pramac.

Quest’ultimo, ad ogni modo, ha ampiamente mostrato di potersela giocare fino alla fine, grazie ad un ritmo che ad oggi risulta inavvicinabile per molti. Una condizione importante che garantirà spettacolo e chissà sorprese in questo finale di stagione. Appuntamento tra soli sette giorni nel tecnico e selettivo impianto di Phillip Island per la seconda tappa di questo tris di gare in Asia che comprenderà alla fine del mese anche la Thailandia.