MotoGP | Gp Indonesia Gara, Binder: “Due long lap penalty meritati”

MotoGP GP Indonesia 2023 KTM Factory – Sesta e settima posizione sotto la bandiera a scacchi per Brad Binder e Jack Miller nell’ultimo Gran Premio dell’Indonesia, 15° appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Nonostante due long lap penality, combinati dalla direzione gara per le entrare oltre il limite su Luca Marini e Miguel Oliveira, il sudafricano è riuscito a concludere nelle posizioni di vertice dello schieramento, garantendosi punti importanti per il rush finale del campionato. Bene anche Miller, bravo a confermarsi dopo l’ottima prova di Motegi. Un andamento positivo che l’australiano spera di confermare tra sette giorni a Phillip Island, davanti il pubblico di casa.

Dichiarazioni Brad Binder GP Indonesia MotoGP 2023

“Non so davvero da dove cominciare. Ero un pò indeciso su quale gomma scegliere per la corsa e alla fine la media si è rivelata quella giusta. Devo ringraziare la squadra per l’aiuto che mi ha fornito. I primi due giri sono stati abbastanza ok e, nonostante un piccolo tentennamento in curva 8, sono riuscito abbastanza rapidamente a prendere confidenza con le gomme e la moto. Purtroppo mentre inseguivo Marini e Oliveira ho avuto un problema alla leva del freno che non mi ha fatto staccare come volevo. Ho cercato di non colpire i ragazzi davanti a me, ma non è andata. Mi dispiace per Luca e i ragazzi della VR46. Dopo ho spinto per guadagnare quanto più tempo possibile, ma ho urtato Miguel alla curva 2. Anche lì è stata colpa mia al 100% e mi scuso per quanto avvenuto. Ho dovuto affrontare due long lap penalty giusti e assolutamente meritati. Alla fine il sesto posto non è un cattivo piazzamento. Phillip Island è una delle mie piste preferite e lì sarà importante la gestione delle gomme. Ho avuto buone sensazioni in passato e speriamo di vivere un fine settimana positivo”.

Dichiarazioni Jack Miller GP Indonesia MotoGP 2023

“Sono abbastanza soddisfatto della mia prestazione odierna. Siamo andati forte per tutto il fine settimana. Ho commesso un paio di errori che mi sono costati secondi importanti, ma in generale ritengo che il ritmo sia stato buono. nonostante il caldo. La moto ha funzionato bene, soprattutto sulle gomme. E’ stato bello chiudere un altro buon fine settimana dopo il Giappone e non vedo l’ora di dare seguito a tutto questo anche a Phillip Island”.