MotoGP | Gp Indonesia Gara, Morbidelli: “Fermato da un problema elettronico, ma sono ripartito”

MotoGP GP Indonesia 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha chiuso il Gran Premio dell’Indonesia, 15esima tappa del Motomondiale 2023, in 14esima posizione.

Partito dalla quindicesima posizione, Morbidelli ha carcato di rimontare. Ha effettuato una buona partenza in griglia, ma dopo un po’ di caos nel primo settore, si è ritrovato in fondo al gruppo nel primo giro. Poco dopo si è accorto di avere un problema elettronico e ha deciso di rientrare ai box dopo il secondo giro. È riuscito a rientrare in gara, anche se a quattro giri dagli altri. Tuttavia, la perseveranza del Morbido è stata premiata. Dimostrando una buona velocità e nonostante le cadute di altri piloti, l’italiano ha gradualmente risalito la classifica e ha concluso fino al 14° posto, guadagnandosi due punti iridati nonostante le disgrazie precedenti.

Dichiarazioni Franco Morbidelli GP Indonesia MotoGP 2023

“Dopo una buona partenza, ho avuto un problema elettronico e ho dovuto ritirarmi, fermarmi ai box e riprendere la gara. Ho percorso 23 giri da solo ed ero felice di vedere la velocità che avevo. È stato comunque positivo per me e per la squadra finire la gara. Cercheremo di portare questa velocità venerdì a Phillip Island e poi vedremo cosa succede.”