MotoGP | Ducati, Ciabatti dopo le prime libere ad Assen: “Pecco non è contento della moto” [VIDEO]

MotoGP GP Olanda Assen 2023 Ducati – Intercettato da Antonio Boselli al termine della prima sessione di libere ad Assen, Paolo Ciabatti ha analizzato le difficoltà affrontate da Pecco Bagnaia nel turno di lavoro andato in scena questa mattina, precisando come la GP23 non abbia ancora offerti i riscontri che il Campione del Mondo in carica si aspettava, almeno in termini di comportamento in pista (l’italiano non ha ancora trovato il giusto feeling in fase di frenata. Una condizione che l’ha costretto alla 12° posizione e che dovrà spingere la squadra a migliorare nel corso dell’ora che andrà in scena questo pomeriggio. Questa mattina, ricordiamo, il tempo più veloce è stato segnato da Marco Bezzecchi in 1’32″246 .