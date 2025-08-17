MotoGP | Marquez conquista l’Austria, Bagnaia perde la pazienza: gli highlights [VIDEO]

Video Highlights MotoGP Austria – Marc Marquez ha conquistato la vittoria nel Gran Premio d’Austria, davanti al rookie Fermin Aldeguer e all’Aprilia di Marco Bezzecchi. In classifica Mondiale, Marquez allunga con un vantaggio di 142 punti sul fratello Alex (oggi decimo complice il long lap penalty per l’incidente ai danni di Joan Mir a Brno) e di 197 su Francesco Bagnaia che oggi ai microfoni di Dazn, ha sfogato la sua frustrazione puntando il dito contro Ducati che, non gli sa dare una spiegazione ai suoi problemi.

Ottima performance del rookie Fermin Aldeguer che dopo il sorpasso su Marco Bezzecchi, ha pensato per un attimo alla vittoria dal momento che stava recuperando su Marquez.

Quarto Pedro Acosta, davanti ad Enea Bastianini e alla Honda di Joan Mir. Solo ottavo Pecco Bagnaia che ha lamentato nuovamente mancanza di feeling all’anteriore, con Raul Fernandez e Alex Marquez a chiudere la Top 10.



