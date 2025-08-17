MotoGP | GP Austria Gara, Morbidelli: “Partendo dietro è difficile recuperare”

Pertamina Enduro VR4 Racing Team GP Austria – Gara difficile per il team VR46 a Spielberg. Fabio Di Giannantonio è stato costretto al ritiro per un problema meccanico, mentre Franco Morbidelli ha tagliato il traguardo in quindicesima posizione.

Dichiarazioni Franco Morbidelli, GP Austria

“Purtroppo, la gara è stata difficile, partendo dietro è molto complicato guadagnare posizioni. Vedevo che anche gli altri piloti davanti a me avevano un passo simile al mio e ho dovuto fare grandi sorpassi per recuperare un po’. Nel complesso, in questo weekend di ritorno in Austria, abbiamo preso un buon feeling. La velocità c’era, anche se sono rimasto nel traffico sia nella Sprint che nella gara di domenica. La confidenza c’è, arriviamo alla prossima gara consapevoli che c’è da fare un grande lavoro. Però abbiamo molta voglia di fare”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, GP Austria

“All’inizio della gara avevamo un passo migliore dei piloti davanti a noi, ma non volevo bruciare le gomme da subito. La nostra strategia era gestire e lottare alla fine con gomme migliori. Poi ho commesso un errore. Era una gara di pazienza, ma non è stato possibile finirla perché abbiamo avuto un problema meccanico che ha fermato la moto. Prima già avevo sentito che c’era qualcosa di particolare, ma niente di così preoccupante. Per fortuna, io sto bene. Ma fa parte del gioco, bisogna reagire e continuare a lavorare restando uniti con il team e con Ducati”