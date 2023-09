MotoGP | Marini in evidenza dopo il venerdì di libere in India [VIDEO]

MotoGP GP India 2023 – Al termine di una giornata non semplice, caratterizzata dal caldo e dal tanto sporco presente in pista – oltre che da una macchina organizzativa non ancora ben oliata – Luca Marini è stato il pilota più veloce nella sessione pomeridiana del venerdì al Buddh International Circuit, garantendosi riscontri importanti non solo sul giro secco, ma anche sul passo gara. Un approccio positivo che l’italiano della VR46, a caccia di un bel risultato dopo una serie di week-end ricchi di alti e bassi, spera di confermare anche nel proseguo di questo fine settimana a Nuova Delhi.

Con il secondo tempo si è classificato Jorge Martin, a proprio agio con la mescola dura al posteriore, seguito a pochi millesimi da Aleix Espargarò, Marc Marquez e Marco Bezzecchi, quest’ultimi veloci ma penalizzati sul finale della sessione da una bandiera gialla durante il loro time-attack. Il leader della classifica “Pecco” Bagnaia ha chiuso il venerdì con il settimo tempo, mentre hanno ottenuto il passaggio diretto in Q2 anche Fabio Quartararo – rallentato sul finale da un problema al cambio – Johann Zarco e l’ottimo Joan Mir, finalmente competitivo in sella alla RCV. Appuntamento a domani mattina per la seconda e ultima sessione di libere, la quale servirà ai piloti per preparare la qualifica e la Sprint in programma alle 12.00.